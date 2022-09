Am Vorabend seiner Final-Begegnung mit dem 23-jährigen Norweger schaute sich der Spanier den historischen Action-Film 300 an.

Laut eigener Aussage brachte ihn der Film dazu, "wie ein Bulle" in das Finale zu gehen.

Zudem enthüllte der Spanier, welches seiner Meinung nach sein bestes Match des Turniers gewesen sei. "Das beste Match war gegen Jannik Sinner (im Viertelfinale, Anm. d. Red.) und der beste Punkt war die Rückhand gegen ihn. Der schlimmste Moment war, als Sinner mich im vierten gebreakt hat", sagte der 19-Jährige.

Für den Rechtshänder soll sein erster Major-Titel nur der Erste von vielen sein, dennoch bleibt er realistisch. "Ob ich 23 Grand Slams erreiche? Denken wir zuerst an den zweiten", sagte er angesprochen auf die Titelsammlung von Landsmann Rafael Nadal und ergänzte: "Ich dachte, ich wäre in der Lage, die Nummer eins zu werden, aber jetzt muss ich in dieser Position bleiben."

