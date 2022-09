Carlos Alcaraz ist am Ziel seiner Träume: Das spanische Ausnahmetalent ist zum Titelgewinn bei den US Open gestürmt und springt als erster Teenager an die Spitze der Weltrangliste. Alcaraz setzte sich am Sonntag in New York mit 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3 gegen den Norweger Casper Ruud durch und jubelte über den ganz besonderen Doppelschlag.

Alcaraz ist mit 19 Jahren und 129 Tagen der jüngste Grand-Slam-Sieger seit Rafael Nadal 2005 bei den French Open (19 Jahre und drei Tage) - und die jüngste Nummer eins der Weltrangliste (besteht seit 1973) überhaupt.

Er löst damit den bisherigen Rekordhalter Lleyton Hewitt ab, der am 19. November 2001 im Alter von 20 Jahren, acht Monaten und 23 Tagen die Führung im ATP-Ranking übernommen hatte.

Alcaraz ist zudem nach Pete Sampras 1990 der zweite Teenager seit Einführung des Profitennis 1968, der die US Open gewinnen kann. Jüngster Grand-Slam-Sieger ist allerdings weiter Michael Chang, der 1989 die French Open im Alter von 17 Jahren und 110 Tagen gewann.

Carlos Alcaraz auf Rang eins der Weltrangliste

Für seinen Sieg erhält Alcaraz 2,6 Millionen US-Dollar Preisgeld; Ruud darf sich mit 1,3 Millionen Euro trösten. "Das war ein besonderer Tag", sagte der unterlegene Norweger: "Wir wussten beide, was auf dem Spiel stand. Ich bin natürlich enttäuscht, dass ich nicht die Nummer eins bin. Aber Nummer zwei ist auch nicht so schlecht."

Alcaraz hatte zuvor bei Grand Slams nur zweimal das Viertelfinale erreicht (US Open 2021, French Open 2022). In der Weltrangliste springt er mit nunmehr 6740 Punkten von Platz vier auf eins.

Ruud dagegen erlebte nach den French Open, als er gegen Nadal in drei Sätzen chancenlos war, die nächste Enttäuschung in einem Grand-Slam-Finale. Ruud verpasste es, als erster Norweger einen Majortitel zu gewinnen und die Führung in der Weltrangliste zu erobern. "Die Jagd nach meinem ersten Grand-Slam-Titel geht weiter", sagte er tapfer.

Drei Skandinavier grüßten bislang von der Spitze - es waren in Björn Borg, Stefan Edberg und Mats Wilander allesamt Schweden. So springt Ruud im Ranking zumindest mit 5850 Punkten von Platz sieben auf zwei - Karriere-Höchstwert für den 23-Jährigen.

Alcaraz knackt Marathon-Rekord der US Open

20 Stunden und 19 Minuten Spielzeit hatte Alcaraz auf seinem schweren Weg ins Finale absolviert. Und er knackte im Matchverlauf den bisherigen Höchstwert des Südafrikaners Kevin Anderson bei Grand Slams, der seit Wimbledon 2018 bei 23:20 Stunden lag.

Entsprechend war es eine der großen Fragen, wie sehr sich die Strapazen vor allem der sensationellen Viertel- und Halbfinalmatches gegen Jannik Sinner (Italien) und Frances Tiafoe (USA) auswirken. Und, wie es um das Nervenkostüm beider Profis bestellt war.

"Jetzt ist nicht der Zeitpunkt für mich, müde zu sein", sagte Alcaraz unmittelbar, bevor er auf den Platz ging. "Ich versuche, das Finale zu genießen", meinte Ruud: "Ich muss vielleicht das beste Tennis meines Lebens spielen."

Die Finalisten begannen nervös und ließen in ihren ersten beiden Aufschlagspielen jeweils Breakchancen zu. Mit dem Aufschlagverlust zum 1:2 geriet Ruud ins Hintertreffen und holte das in Satz eins nicht mehr auf - 6:4 für den Spanier.

Ruud schlägt in Satz zwei zurück

Mitte des zweiten Satzes wurde Alcaraz dann nachlässiger und Ruud brachte seine Returnstärke ins Spiel. Nachdem Alcaraz bei 2:2 eine Breakchance liegen ließ, folgte prompt sein erster Aufschlagverlust.

Ruud spielte die längeren Ballwechsel nun clever aus, während Alcaraz zu ungeduldig die Linien anpeilte und dabei teilweise überzog. Der 19-Jährige ließ bei 2:4 eine weitere Breakchance ungenutzt und kam nicht mehr in den Satz zurück. Im Gegenteil: Zum 6:2-Satzgewinn nahm ihm Ruud ein zweites Mal den Aufschlag ab.

Für den Norweger war das der erster Satzgewinn bei einem Grand Slam gegen einen Top-Ten-Spieler (zuvor 0:15).

Alcaraz wehrt Satzbälle ab - der Knackpunkt

Alcaraz, der Ende des zweiten Durchgangs oft mit sich haderte, riss sich dann aber zu Beginn des dritten Satzes wieder zusammen, holte sich die 2:0-Führung und schnupperte am Break zum 3:0. Ruud blieb jedoch cool, setzte Alcaraz im folgenden Aufschlagspiel unter Druck und stellte auf 2:2.

Bis 6:5 für Ruud blieb alles in der Reihe - da musste der Spanier bei eigenem Aufschlag zwei Satzbälle des Norwegers abwehren, um sich in den Tiebreak zu retten - der Knackpunkt.

Im Tiebreak spielte der 19-Jährige, der bis dato alle vier Tiebreaks in New York 2022 verloren hatte, groß auf und holte sich die Satzführung mit 7:1. "Der hat jetzt auch vergessen, dass er müde ist", meinte Eurosport-Experte Mischa Zverev.

Im vierten Durchgang blieb Alcaraz dann auf dem Gas, breakte Ruud zum 4:2 und verwandelte nach 3:20 Stunden seinen zweiten Matchball.

