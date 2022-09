Ein Kommentar von Tobias Laure

Wenn die Größten gehen, greift die Angst um sich. Wer soll in die enormen Fußstapfen treten, wer elektrisiert Fans, zieht Massen an? Im Tennis steigert man sich seit Jahren in diese Furcht hinein, gehen dem Sport in Bälde doch drei Michael Jordans, Muhammad Alis, Usain Bolts verloren.

Ad

Grand-Slam-Turniere ohne Rafael Nadal, Novak Djokovic und Roger Federer? Ein Horrorfilm für Veranstalter, Sponsoren, Medien.

US Open Ruud mit Galgenhumor: "Nicht mehr gegen einen Spanier..." VOR 7 STUNDEN

Dabei ist die Angst unbegründet.

Irrtum! Was Carlos Alcaraz bei den US Open abgeliefert hat , war astreines Big-3-Tennis. Und: Der sympathische Spanier hat eine Geschichte zu erzählen: die des kleinen Jungen, der einst für Nadal schwärmte, an seinen Traum glaubte und noch zu aktiven Zeiten seines Helden zur jüngsten Nummer eins der Geschichte wurde.

Ein Märchen.

Packend werden die nächsten Kapitel aber nur, wenn sich neue Rivalitäten über Jahre bilden, ebenbürtige Gegner die Bühne betreten.

Die gute Nachricht: Sie wetzen bereits die sprichwörtlichen Messer. Da wäre Jannik Sinner, der Alcaraz im Viertelfinale fast rausgeschmissen hätte. Oder Casper Ruud, der jetzt eine Rechnung offen hat. Da ist Alexander Zverev, der die kommenden Jahre als seine Ära betrachtet. Selbst die Rolle des Bad Boys ist charismatisch besetzt und geht an Nick Kyrgios, der urplötzlich merkt, was er alles erreichen kann.

Zukunftsängste? Bitte nicht im Tennis ...

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Mit 19 Jahren auf dem Thron - Alcaraz schreibt Geschichte

Zverev exklusiv: Darum traue ich Federer ein Comeback wie Williams zu

US Open Kyrgios-Tipp bei Eurosport-Umfrage wird wahr: "Ich habs dir gesagt" VOR 8 STUNDEN