Bei den US Open in New York werden die nächsten Viertelfinalistinnen und Viertelfinalisten gesucht. Aus deutscher Sicht wird es für Jule Niemeier - letzte verbliebene DTB-Spielerin im Feld - spannend. Sie bekommt es mit der Weltranglistenersten Iga Świątek aus Polen zu tun.

Das Match ist als zweite Partie im Louis Armstrong Stadium nach dem Spiel zwischen Cameron Norrie (Großbritannien/Nr. 7) und Andrey Rublev (---/Nr. 9) angesetzt; sollte also irgendwann zwischen 19:30 und 21:30 Uhr losgehen.

Ad

Zudem stehen die nächsten Auftritte der Spanier Rafael Nadal und Carlos Alcaraz sowie der aktuell besten US-Amerikanerin Jessica Pegula in Flushing Meadows an. Auch der Südtiroler Jannik Sinner ist im Einsatz.

US Open "Absolute Ehre": Nadal dankbar für goldene Ära VOR 4 STUNDEN

Die US Open finden vom 29. August bis 11. September in New York statt. Eurosport ist täglich im TV bei Eurosport 1 und Eurosport 2 live dabei. Eurosport zeigt die US Open außerdem im Livestream bei discovery+ und im Eurosport Player.

Wett-Tipps:

Frances Tiafoe (USA/22) - Rafael Nadal (ESP/8)

Grand-Slam-Rekordhalter oder "Big Foe"? Der letzte verbliebene US-Amerikaner im Feld steht in New York zum dritten Mal in Folge im Achtelfinale - dort war 2020 und 2021 aber stets Endstation. Auftritt Rafa Nadal - der Spanier spielt sich langsam wieder in Form, ist in (acht) Viertelfinals seit 2006 in New York unbesiegt und hat auch die zwei bisherigen Duelle mit Tiafoe glatt gewonnen. Wett-Tipp: Rafael Nadal.

Iga Świątek (POL/1) - Jule Niemeier (GER)

Schafft es Niemeier wie in Wimbledon sensationell ins Viertelfinale? Dazu muss sie aber die klare Nummer eins der Welt besiegen, die mit der fantastischen Bilanz von 51:7-Siegen im Jahr 2022 ins Match geht und gegen die letzte Deutsche im Feld klar favorisiert ist. 102:33 Hardcourtsiege der Polin steht eine Niemeier-Bilanz von 33:26 auf der Tour gegenüber. Gegeneinander gespielt haben sie noch nie. Wett-Tipp: Iga Świątek.

Marin Čilić (CRO/15) - Carlos Alcaraz (ESP/3)

Interessantes Duell zwischen dem wiedererstarkten Altmeister Čilić (33), der in New York 2014 den Titel holte, und dem Durchstarter Alcaraz (19), der bei optimalem Turnierverlauf sogar die Nummer eins der Welt werden könnte. Beide standen sich seit April 2021 schon dreimal gegenüber; Čilić gewann damals das erste Duell in Estoril in drei Sätzen, Alcaraz siegte dieses Jahr auf dem Weg zum Masters-Triumph in Miami und in Cincinnati jeweils glatt. In New York ist der Spanier zudem noch ohne Satzverlust. Wett-Tipp: Carlos Alcaraz.

US Open - Ansetzungen am Sonntag:

Die erste Partie pro Court startet üblicherweise um 17:00 Uhr MESZ, alle weiteren Partien jeweils im direkten Anschluss (außer anders angegeben). Auf dem Center Court im Arthur Ashe Stadium wird ab 18:00 Uhr MESZ gespielt.

Arthur Ashe Stadium

Ab 18:00 Uhr:

Petra Kvitová (CZE/21) - Jessica Pegula (USA/8)

Frances Tiafoe (USA/22) - Rafael Nadal (ESP/8)

Ab 1:00 Uhr:

Danielle Collins (USA/19) - Aryna Sabalenka (---/6)

Marin Čilić (CRO/15) - Carlos Alcaraz (ESP/3)

Louis Armstrong Stadium

Ab 17:00 Uhr:

Cameron Norrie (GBR/7) - Andrey Rublev (---/9)

Iga Swiatek (POL/1) - Jule Niemeier (GER)

Victoria Azarenka (---/26) - Karolina Plíšková (CZE/22)

Ilya Ivashka (---) - Jannik Sinner (ITA/11)

(Zahl = Setzung)

(Q = Qualifikant/in)

(LL = Lucky Loser)

(WC = Wild Card)

(PR = Protected Ranking)

Faxen über Faxen! Moutet macht Arthur Ashe zu seiner Bühne

US Open Sexueller Missbrauch: Azarenka fordert Schutz für Spielerinnen VOR 6 STUNDEN