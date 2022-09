Besonders Woods, der in New York sogar in der Williams-Box saß, spielte beim Comeback der 23-maligen Grand-Slam-Siegerin eine wichtige Rolle, wie sie zuletzt verriet.

"Er ist Tiger, und er hat darauf bestanden, dass ich genauso ein Biest bin wie er! Er sagte: 'Serena, wie wäre es, wenn du dir nur zwei Wochen Zeit lässt? Du musst dich zu nichts verpflichten. Du gehst einfach zwei Wochen lang jeden Tag auf den Platz, gibst alles und schaust, was passiert.' Ich sagte: 'In Ordnung, ich denke, das kann ich tun'", schrieb Williams in ihrer Rücktrittsankündigung in der "Vogue".

Auch die beiden Topmodels Gigi und Bella Hadid, "Vogue"-Chefin Anna Wintour, Schauspieler Jared Leto sowie Schwester Venus Williams und Ex-Kollegin Caroline Wozniacki waren vor Ort im Arthur Ashe Stadium.

Bereits in der ersten Runde gegen Danka Kovinic (6:3, 6:3) erhielt Williams reihenweise prominente Unterstützung.

Auch Tiger jubelt: Williams von Golf-Star Woods angefeuert

Die beiden Models Gigi und Bella Hadid sind auch bei den US Open Fotocredit: Getty Images

Clinton, Tyson, Vonn: Promi-Unterstützung für Williams

Ex-US-Präsident Bill Clinton, der ehemalige Boxer Mike Tyson, Hollywood-Regisseur Spike Lee sowie Schauspieler Hugh Jackman verfolgten das Match. Auch Ex-Ski-Star Lindsey Vonn saß in den Zuschauerrängen.

Im Vorfeld des Turniers hatte es wegen der US-Amerikanerin vor allem für den ersten Abend der US Open einen wahren Ansturm auf die Tickets gegeben. Viele Fans mutmaßten, es könnte das letzte Turnier von Williams werden. Nach ihrem Erfolg gegen Kovinic hatte die 23-malige Grand-Slam-Siegerin jedoch offengelassen, ob sie wirklich schon in New York ihre Karriere beendet

Eines dürfte aber klar sein: Auch bei ihrem Drittrundenmatch gegen Ajla Tomljanovic (Australien) am Freitag werden die Zuschauer und VIPs Williams lautstark anfeuern.

Hugh Jackman mit seiner Ehefrau Deborra-Lee Furness (l.) und Lindsey Vonn (r.) Fotocredit: Getty Images

