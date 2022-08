Alexander Zverev hat bereits angekündigt, beim Davis Cup in Hamburg (13. - 18. September) wieder auf dem Tennisplatz stehen zu wollen. In Gruppe C sind dann Frankreich, Belgien und Australien Gegner für Deutschland.

Den anschließenden Laver Cup in London (live bei Eurosport) lässt der 25-Jährige aus, macht sich dann aber auf den Weg nach Asien: Wie auch Bruder Mischa Zverev gegenüber Eurosport bestätigte, plant der Weltranglistenzweite, ab 26. September bei den Korea Open in Seoul (Südkorea) auf die ATP-Tour zurückzukehren.

Möglicherweise schlagen die Zverev-Brüder dort auch gemeinsam im Doppel auf.

Das 250er-Turnier ist neu im Terminplan der ATP; in Seoul fanden zuletzt von 1987 bis 1996 Turniere statt. Zverev kann dann erstmals wieder Punkte für die Weltrangliste und vor allem auch für das "Singles Race", die für die ATP Finals in Turin berechtigte Jahreswertung, sammeln.

Zverev braucht Punkte für ATP Finals in Turin

Dort ist der 25-Jährige durch seine Pause bis auf Rang acht abgerutscht. In Turin (ab 13. November) wäre Zverev Titelverteidiger, sollte er dran teilnehmen können (und wollen).

Wie die deutsche Nummer eins über den September hinaus plant, ist indes noch nicht klar.

Im Oktober bieten sich unter anderem mit den 500er-Turnieren von Tokio und Nur-Sultan (beide ab 3.10.) sowie Wien und Basel (beide ab 24.10.) und vor allem dem Masters von Paris (ab 31.10.) noch einige Möglichkeiten, Punkte zu sammeln.

