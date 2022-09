Tennis

Carlos Alcaraz enthüllt Nachricht von Nick Kyrgios: Australier sagte Turniersieg des Spaniers in New York voraus

Bereits vor den US Open legte sich Nick Kyrgios auf Carlos Alcaraz als Turniersieger fest. Nachdem seine Prognose eintrat, schrieb er dem Spanier direkt, wie dieser auf der Pressekonferenz nach dem Finale in New York verriet.

00:00:29, vor 23 Minuten