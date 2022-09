Tennis

US Open 2022 - Rollstuhltennis: Kunieda und Hewett begeistern mit krassem Ballwechsel

Shingo Kunieda und Alfie Hewett sind die derzeit dominierenden Spieler im Rollstuhltennis. Im Finale der US Open 2022 liefern sich beide diesen packenden Ballwechsel. Der Japaner Kunieda macht am Ende den Punkt, den Titel sichert sich jedoch der Brite (7:6, 6:1). Hewitt gewinnt damit das Turnier in New York zum sechsten Mal in Folge.

00:01:51, vor 43 Minuten