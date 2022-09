Alcaraz überzeugte mit 46 Gewinnschlägen und trifft nun auf den Sieger der Partie zwischen dem Kroaten Marin Čilić und dem Briten Daniel Evans.

Im ersten Satz machte sich schnell ein Klassenunterschied bemerkbar; Alcaraz zog schnell auf 5:2 davon und ließ auch im zweiten Durchgang keinen Zweifel daran aufkommen, wer das Match gewinnen würde.

Mit zunehmender Spieldauer wurde Brooksby jedoch risikofreudiger - was zu einigen packenden Ballwechseln führte, die die Zuschauer im Arthur Ashe Stadium teilweise aus ihren Sitzen rissen.

Im dritten Satz erarbeitete sich der 21 Jahre alte Amerikaner durch sein mutiges Spiel eine 3:0-Führung mit zwei Breaks. Alcaraz schaltete jedoch schnell einen Gang höher und stellte in kürzester Zeit auf 6:3. Er ist 2022 in New York noch ohne Satzverlust.

"Ich habe auf hohem Level mit hoher Intensität gespielt. Er ist ein harter Gegner, aber ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung", sagte Alcaraz und meinte zu seiner Aufholjagd in Satz drei: "Ich war einfach da und habe es genossen."

Kurios: Bei 3:3 im dritten Satz musste er seine Schuhe wechseln, weil sie bei seinen waghalsigen Rutscheinlagen auf dem Hardcourt gebrochen waren. "Das ist mir jetzt schon zum dritten Mal passiert", musste der Spanier zugeben.

Das sei bei seiner Spielweise jedoch normal.

Alcaraz wie 2021 im Achtelfinale

Der 19 Jahre alte Spanier steht damit zum vierten Mal in seiner noch jungen Karriere in einem Achtelfinale eines Grand-Slam-Turniers. 2020 in New York und 2021 bei den French Open hatte er jeweils das Viertelfinale erreicht.

Brooksby verpasste hingegen wie 2021 den Einzug in die Runde der letzten 16. Damals war er als Wild-Card-Inhaber an Novak Djokovic gescheitert, hatte dem Serben dabei aber den ersten Satz 6:1 abgenommen.

Bei optimalen Turnierverlauf könnte Alcaraz nach den US Open die Spitze der Weltrangliste übernehmen.

