In jenem Eurosport-Voting sagte Kyrgios nämlich vor Turnier-Beginn bereits den Siegeszug des Spaniers voraus.

Anstelle des an eins gesetzten Daniil Medvedev (Russland) oder etwa Grand-Slam-Rekord-Champion Rafael Nadal fiel die Wahl des 27-Jährigen auf den Youngster als Sieger beim Turnier in New York.

Ad

US Open Neue Weltrangliste nach US Open - historisches Bild an der Spitze VOR 7 STUNDEN

Alcaraz avancierte zudem mit 19 Jahren und 129 Tagen zum jüngsten Grand-Slam-Sieger seit Rafael Nadal, der 2005 bei den French Open im Alter von 19 Jahren und drei Tagen bei den French Open triumphierte.

Das könnte Dich auch interessieren: Mit 19 auf dem Thron! Alcaraz gewinnt US Open und ist die neue Eins

Finale: Alcaraz krönt sich mit 19 zum Champ - Highlights

US Open Alcaraz-Coach Ferrero macht große Ansage: "Erst bei 60 Prozent" VOR 7 STUNDEN