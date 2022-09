Tennis

Casper Ruud und Ons Jabeur im Halbfinale der US Open - das sagen die Eurosport-Experten

Casper Ruud und Ons Jabeur sind bei den US Open 2022 jeweils an Fünf gesetzt - und beide ziehen durch glatte Viertelfinal-Siege ins Halbfinale ein. In Matchball diskutieren Barbara Rittner und Mischa Zverev mit Matthias Stach über die beiden.

00:06:56, vor einer Stunde