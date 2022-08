Angesichts der Abschiedstournee von Serena Williams gehen die US-Hoffnungen langsam aber sicher auf die French-Open-Finalistin Cori "Coco" Gauff über.

Gegen die Weltranglisten-101. Elena-Gabriela Ruse aus Rumänien ließ die 18-Jährige in ihrem zweiten Auftritt in Folge im Arthur Ashe Stadium nichts anbrennen und siegte in 96 Minuten 6:2, 7:6 (7:4).

Gauff machte dabei fast alle Big Points, übertünchte damit Schwächeperioden. "Wenn es eng wird, wackelt ihre Vorhand ein bisschen, aber sie gewinnt die Matches dennoch", sagte Eurosport-Experte Mats Wilander: "Sie ist eine smarte Tennis-Spielerin."

Gauff hatte Ruse schon in Wimbledon besiegt (2:6, 6:3, 7:5 in Runde eins). "Ich wusste vom Duell in Wimbledon, dass es eng wird", sagte die 18-Jährige, die sich über ihren Sieg erleichtert zeigte.

Gauff jetzt gegen 2017-Finalistin Keys

Im Arthur Ashe Stadium zu spielen, fühle sich jedoch immer noch ungewohnt an. "Ich habe hier Serena und Venus spielen sehen und jetzt laufe ich hier selbst auf. Es war immer ein Traum von mir, hier zu spielen und zu gewinnen", sagte sie nach ihrem Sieg über Ruse, gab aber auch zu: "Der Lärm macht mir manchmal ein bisschen Kopfschmerzen."

In Runde drei wartet nun Madison Keys, die Camila Giorgi (Italien) in 2:22 Stunden 6:4, 5:7, 7:6 (10:6) niederrang. "Sie ist ein 'Big Hitter'", berichtete Gauff: "Ich stelle mich auf einige sehr schnelle Ballwechsel ein."

Mit dem Drittrundeneinzug hat Gauff bereits ihre Bestmarke in New York von 2019 eingestellt. Bei den anderen drei Grand-Slam-Turnieren hat die 18-Jährige bereits mindestens einmal die zweite Turnierwoche erreicht. Keys stand in New York bereits im Finale (2017).

