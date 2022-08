Dominic Thiem hatte im März nach 280 Tagen Verletzungspause (Operation am Handgelenk) sein Comeback auf der ATP-Tour gegeben und sich nach sieben Erstrunden-Niederlagen zum Start zuletzt verbessert gezeigt.

Pablo Carreño Busta (Spanien/Nr. 12) entpuppte sich in New York jedoch noch als eine Nummer zu groß für den Österreicher, obwohl dieser bislang alle acht Duelle mit dem Spanier gewonnen hatte.

Thiem war allerdings alles andere als chancenlos; im ersten Satz führte der 28-Jährige 4:2. Bei 5:6 40-30 hatte er großes Pech, als eine auf den Platz gewehte Serviette den von ihm bis dato dominierten Ballwechsel stoppte.

Carreño Busta profitierte davon und schnappte sich den Durchgang 7:5.

Thiem im dritten Satz am besten

Ein Unglück, das bei Thiem Wirkung zeigte. Der Spanier zog im zweiten Satz schnell auf 5:0 davon, ehe der Österreicher wieder ins Match fand. Im dritten Durchgang ließ Thiem zwar erneut eine Führung liegen (5:2), behielt diesmal aber bei 6:5 aus seiner Sicht die Nerven und stellte auf 1:2-Sätze.

Bei 2:2 im vierten Satz hatte der Österreicher Spielbälle, die er ungenutzt ließ - der Knackpunkt im Match. Nach 3:18 Stunden verwandelte der Spanier seinen zweiten Matchball.

In New York war Thiem, der in der Weltrangliste nur noch auf Platz 211 geführt ist, mit einer Wild Card am Start.

