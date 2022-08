Der x-te Frühling oder doch eher ein goldener Herbst? Andy Murray hat jedenfalls souverän die 2. Runde der US Open erreicht. Der Turniersieger von 2011 bezwang den Weltranglisten-27. Francisco Cerúndolo souverän 7:5, 6:3, 6:3.

Der 35 Jahre alte Brite träumt in New York davon, erstmals seit 2016 wieder die zweite Turnierwoche zu erreichen. Der Argentinier Cerúndolo ist dagegen ein Grand-Slam-Kuriosum: Der 24-Jährige steht in den Top 30 der Welt, hat jedoch noch nie ein Match bei einem Grand-Slam-Turnier gewonnen (0:4).

Überraschend nicht gewonnen hat indes der ehemalige Top-Ten-Spieler Roberto Bautista Agut. Der Spanier verlor in Runde eins gegen J.J. Wolf (USA) glatt 4:6, 4:6, 4:6.

Der 23 Jahre alte Weltranglisten-87. ist in New York mit einer Wild Card am Start.

