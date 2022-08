Der 26 Jahre alte Daniil Medvedev hatte im Frühsommer Wimbledon wegen des dort vorherrschenden Banns russischer und weißrussischer Spieler verpasst. Bei den US Open trifft Medvedev in der 2. Runde nun auf den Franzosen Arthur Rinderknech, der sich 4:6, 7:6 (7:4), 6:3, 6:2 gegen Quentin Halys (Frankreich) durchsetzte.

Der Weltranglistenerste startete gegen Außenseiter Kozlov (Rang 111) souverän ins Turnier. Zwar ließ sich Medvedev zweimal das Service abnehmen und brachte nur 54 Prozent seiner ersten Aufschläge ins Feld, der Russe war in den entscheidenden Momenten des Matches aber jederzeit Herr der Lage.

Ad

"Es waren nicht einfache Bedingungen, es ist sehr warm und die Luftfeuchtigkeit ist hoch", sagte er nach dem Match: "Ich habe versucht, wirklich solide zu spielen und ich glaube, das ist mir gelungen."

US Open Medvedev scherzt im Eurosport-Interview: "Total enttäuscht, dass ..." VOR 43 MINUTEN

Medvedev servierte insgesamt zehn Asse bei drei Doppelfehlern und nutzte acht von 16 Breakchancen. Im dritten Satz machte Kozlov gerade mal acht Punkte.

Medvedev scherzt im Eurosport-Interview: "Total enttäuscht, dass ..."

Medvedev mit neuer Box-Strategie

Auch die Statistik der Winner (40:14) und unforced errors (20:23) sprach am Ende für den Weltranglistenersten.

Dass sich in der Players Box dabei nur wenige Medvedev-Vertraute aufhielten, erklärte der Tennis-Profi mit einer neuen Philosophie. "Ich mache es jetzt anders - ich will nur Menschen in der Box haben, mit denen ich täglich arbeite", sagte er.

Medvedev war in der Vergangenheit öfter durch Streitgespräche mit seiner eigenen Box aufgefallen. So verließ beispielsweise Trainer Gilles Cervara beim diesjährigen Turnier in Halle nach einer Schimpftirade des Russen das Stadion.

Medvedev legt sich mit eigener Box an - Coach verlässt das Stadion

Er wolle nun nur noch "Menschen, die mir Nahe stehen" dort sehen, schilderte Medvedev in New York, "denn die Box ist für mich schon sehr wichtig. Beste Freunde versuche ich auf der Tribüne quer zu verteilen."

Medvedev zählt auch in diesem Jahr unter anderem neben dem 22-maligen Grand-Slam-Champion Rafael Nadal zu den Titelkandidaten. Im Vorjahr hatte der Moskauer mit einem Finalsieg gegen den diesmal abwesenden Novak Djokovic seinen bislang größten Erfolg gefeiert.

Das könnte Dich auch interessieren: Herren-Ergebnisse: Murray im x-ten Frühling - RBA raus

US Open 2022: Tennis-News direkt aufs Handy? Hol Dir die Eurosport-App!

Maria schlägt sich mit ihrer Tochter ein

US Open "Alles für die Show!" Medvedev-Gegner wehrt sich mit Becker-Hecht VOR 2 STUNDEN