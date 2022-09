Corentin Moutet, aktuell nur die 112 der Welt, hatte in der dritten Runde der Qualifikation 6:7 (5:7), 2:6 gegen den Chinesen Wu Yibing verloren, war dann aber aufgrund einer Absage doch noch ins Herren-Feld gerutscht.

Nach Siegen über Stan Wawrinka (Schweiz) und Botic van de Zandschulp knöpfte sich der 23-Jährige nun den in der Weltrangliste um 46 Plätze besser gerankten Argentinier Pedro Cachín vor: 6:3, 4:6, 6:2, 7:5 hieß es nach 3:17 Stunden. Moutet fordert nun Casper Ruud (Norwegen/Nr. 5) heraus.

Ruud und Tommy Paul (USA/Nr. 29) schenkten sich derweil über vier Stunden lang lange nichts. Dreimal musste der Tiebreak herhalten, im vierten Satz gelang Paul das Break zum 7:5.

Dann aber war der Akku beim US-Boy leer - Ruud cruiste im Entscheidungssatz zum 7:6 (7:3), 6:7 (7:5), 7:6 (7:2), 5:7, 6:0-Erfolg.

Draper muss verletzt aufgeben

Erstmals im Achtelfinale der US Open steht Olympia-Silbermedaillengewinner Karen Khachanov (Nr. 27).

Der Russe profitierte in Runde drei von der verletzungsbedingten Aufgabe von Jack Draper beim Stand von 6:3, 4:6, 6:5. Der 20 Jahre alte Brite, der in der Runde zuvor gegen Félix Auger-Aliassime überrascht hatte, musste wegen einer Verletzung am hinteren Oberschenkel aufgeben.

"Ich hatte schon zuvor Probleme und es waren jetzt wirklich viele Matches die letzten sieben Wochen, das hat es mich wohl gekostet", sagte Draper: "Ich habe einen Ball versucht zu erreichen und dann war das ein plötzlicher Schmerz. Wenn du dir was zerrst und es schlimmer wird, weißt du, dass du nicht mehr viel tun kannst."

Draper war zuvor nur zweimal in Wimbledon bei einem Major im Hauptfeld gestanden und war dort nicht über die 2. Runde hinausgekommen. Er hatte 2022 aber schon mit Siegen über Taylor Fritz (Queen's), Diego Schwartzman (Eastbourne) sowie über Stefanos Tsitsipas und Gaël Monfils (beide Montreal) auf sich aufmerksam gemacht.

Die Herren-Matches am Freitag:

M. Berrettini (ITA/13) - A. Murray (GBR) 6:4, 6:4, 6:7 (1:7), 6:3

A. Davidovich Fokina (ESP) - D. E. Galán (COL/Q) 6:4, 5:7, 6:4, 6:4

C. Moutet (FRA/LL) - P. Cachín (ARG) 6:3, 4:6, 6:2, 7:5

K. Khachanov (---/27) - J. Draper (GBR) 6:3, 4:6, 6:5 - Aufgabe Draper

C. Ruud (NOR/5) - T. Paul (USA/29) 7:6 (7:3), 6:7 (7:5), 7:6 (7:2), 5:7, 6:0

P. Carreño Busta (ESP/12) - A. de Minaur (AUS/18)

