Matteo Berrettini (Italien/Nr. 13) hatte zuletzt allerdings die French Open verletzt (Hand-OP) und Wimbledon erkrankt (Covid) verpasst.

Bei den US Open steht er zum vierten Mal in Folge in der zweiten Woche, 2019 hatte er in New York sein erstes Grand-Slam-Halbfinale erreicht.

Gegen Murray erarbeitete sich der 26-Jährige insgesamt 15 Breakchancen, von denen er allerdings nur fünf nutzte. "Ich war nicht aggressiv genug", übte er nach dem 3:47 Stunden dauernden Match Selbstkritik.

Nach einer Saison mit vielen Aufs und Abs fühle er sich aber "schon besser. Und am Ende habe ich meine Chance genutzt." Murray muss dagegen weiter auf seine erste Achtelfinalteilnahme bei einem Grand-Slam-Turnier seit 2017 warten.

Berrettini will Revanche gegen Davidovich Fokina

"Es war ein bisschen wie ein Schachspiel", analysierte Mats Wilander bei Eurosport: "Murray muss man erstmal schlagen, wenn der bei 100 Prozent ist. Matteo spielt auf der Rückhandseite wirklich beeindruckend, er wird ab sofort sehr gefährlich sein."

"Durch die nicht genutzten Chancen von Berrettini konnte Murray überhaupt im Match bleiben", befand dagegen Barbara Rittner bei Eurosport: "Es war kein hochklassiges Match, sondern eins geprägt von vielen verpassten Chancen und Fehlern."

Im Achtelfinale trifft Berrettini auf den 23 Jahre alten Alejandro Davidovich Fokina (Spanien), der sich 6:4, 5:7, 6:4, 6:4 gegen den kolumbianischen Qualifikanten Daniel Elahi Galán durchsetzte. In direkten Duellen steht es aus Sicht des Italieners 0:1 - Davidovic Fokina besiegte ihn 2021 in Runde zwei des Masters von Monte-Carlo (7:5, 6:3).

"Ich freue mich auf eine Revanche. Es wird schwer, aber ich bin bereit für dam Kampf", sagte Berrettini.

Murray hat 38 Mal die Runde der letzten 16 bei Majors erreicht, seitdem er mit einer Teilprothese in der Hüfte spielt, gelang ihm dies nicht mehr.

