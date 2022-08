Deutsche Profis sind in New York am dritten Turniertag in den Einzeln nicht im Einsatz, Jule Niemeier ist erst am Donnerstag gefordert.

Dafür können sich Fans auf den Auftritt von Youngster Cori Gauff freuen. Die US-Amerikanerin ist nach Andy Murray auf dem Center Court am Start.

Auch Ons Jabeur aus Tunesien, der Norweger Casper Ruud und der Italiener Matteo Berrettini haben die dritte Runde fest im Visier.

Besonders im Fokus steht überdies die Partie von Nick Kyrgios, der zu den Favoriten zählt und es mit Benjamin Bonzi zu tun bekommt.

Eurosport berichtet live im TV bei Eurosport 1 und auf discovery+.

Der 3. Turniertag im Liveticker:

Die wichtigsten Matches und Ergebnisse:

ab 17:00 Uhr: X. Wang (CHN) - M. Sakkari (GRE/3)

Herzlich willkommen zum Liveticker der US Open

Hallo liebe Tennis-Fans, von 29. August bis 11. September begleiten wir die US Open täglich ab 17:00 Uhr für Euch hier im Liveticker. Dazu präsentieren wir auf Eurosport.de Videos, Interviews, Hintergrundberichte und Ausblick - viel Spaß dabei.

