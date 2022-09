Den Auftakt auf dem Arthur Ashe machen Karolina Pliskova und Aryna Sabalenka. Wer löst das Halbfinalticket?

Im Anschluss kommt es zum Duell zwischen Frances Tiafoe und Andrey Rublev. Nach dem Ausscheiden von Marin Cilic steht fest, dass es bei den Männern auf jeden Fall einen neuen Grand-Slam-Sieger geben wird.

Wer kann die Chance nutzen und sich einen Platz in der Tennis-Geschichte sichern?

Rublev stand bei Grand-Slam-Turnieren schon sechsmal im Viertelfinale, kam dort jedoch noch nie weiter. Schafft er es diesmal? Für Tiafoe, 2020 und 2021 jeweils im Achtelfinale gescheitert, ist die Runde der letzten Acht in New York Neuland. In einem Grand-Slam-Halbfinale stand auch er noch nie.

Der 10. Turniertag im Liveticker:

Die wichtigsten Matches und Ergebnisse:

Herzlich willkommen zum Liveticker der US Open

von 29. August bis 11. September

