Die US-Amerikanerin habe ihre Sportart "so sehr verändert. Sie hat den Sport Menschen nähergebracht, die noch nie von Tennis gehört hatten. Ich bin ein Produkt dessen, was sie getan hat. Ich wäre nicht hier ohne Serena, Venus und die ganze Familie. Ich bin ihr sehr dankbar dafür", sagte Osaka, die mit einem Sieg über Williams 2018 im Finale von New York ihren ersten Grand-Slam-Titel gewonnen hatte.

Alleine die 23-maligen Majorsiegerin spielen zu sehen, sei "wirklich eine Ehre. Sie gibt uns eine weitere Chance, ihr zuzuschauen", sagte Osaka vor Williams' wohl letztem Turnier.

Die 40-Jährige, die in der ersten Runde in der Nacht zu Dienstag (1:00 Uhr MESZ bei Eurosport) auf Danka Kovinic aus Montenegro trifft, hatte angekündigt, die Tour zu verlassen, um sich stärker um ihre Familie und ihr Unternehmen zu kümmern.

