Zur Auswahl standen in dem Beitrag neben Kyrgios und Alcaraz auch Daniil Medvedev, Rafael Nadal, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, Jannik Sinner, Félix Auger-Aliassime, Matteo Berrettini und Taylor Fritz.

"Wähle Deinen US-Open-Sieger", hieß es in dem Post: "Du kannst nur einen wählen!" Schenkt man den Kommentaren neben dem Beitrag Glauben, steckt Rekord-Grand-Slam-Champion Nadal in New York in der Favoritenrolle.

Nicht aber für Kyrgios. Der Australian-Open-Champion im Doppel teilte die Grafik in seiner Story und antwortete: "Alcaraz." Dazu setzte die Nummer 26 der Weltrangliste ein Star-Emoji.

Es wäre der erste Major-Titel für Alcaraz. Der 19 Jahre alte Spanier hatte in diesem Jahr die Masters-Turniere in Miami und Madrid gewonnen. Bei Grand Slams kam der Mann aus Murcia aber noch nie über das Viertelfinale hinaus.

Bisher.

