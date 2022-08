Tennis

Nick Kyrgios wird gebreakt und spuckt frustriert in Richtung seiner Box

Nick Kyrgios verliert in der 2. Runde der US Open gegen Benjamin Bonzi die Fassung und spuckt nach dem entscheidenden Break in Satz drei in Richtung seiner Box. Er fordert eine bestimmte Person in seiner Box dazu auf, ihn mehr zu unterstützen. Schiedsrichter Jaume Campistol (Spanien) verwarnt Kyrgios für diese Eskapade.

00:01:53, vor einer Stunde