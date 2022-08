Denn bisher dürfen nur vollständig gegen das Coronavirus geimpfte ausländische Personen in die USA. Djokovic gehört nicht zu dieser Gruppe.

Aus diesem Grund verpasste Djokovic schon die Australian Open zu Beginn des Jahres sowie die Vorbereitungsturniere auf die US Open in dieser Woche in Montreal und kommender Woche in Cincinnati.

Aktuell steht die langjährige Nummer eins zwar auf der Meldeliste für das letzte Grand-Slam-Event des Jahres ( die US Open ab 29. August täglich live bei Eurosport und auf discovery+ ), doch bisher hätte er noch keine Einreiseerlaubnis.

Ob die angekündigten Anpassungen des CDC rechtzeitig zum Start der US Open wirksam werden und inwieweit etwaige neue Reiseregeln ungeimpfte Nicht-US-Bürger betreffen, ist nicht klar.

