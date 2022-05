Die Posse um Novak Djokovic , der auf einen Impfung gegen das Coronavirus verzichtet und mit einer medizinischen Ausnahmegenehmigung nach Melbourne anreiste, hielt im Januar die Sportwelt in Atem.

Nach mehreren Terminen bei Gericht musste der Serbe das Land letzten Endes verlassen.

Damit konnte der Rekordsieger des Turniers seinen Titel nicht verteidigen. Stattdessen triumphierte Rafael Nadal und stellte mit der 21. Grand-Slam-Krone einen neuen Rekord auf.

Dennoch gehe er keinen Groll, betonte Djokovic auf einer Pressekonferenz in Roland-Garros.

Djokovic: "Ich würde gerne zurückkommen"

Im Gegenteil: "Wenn ich die Möglichkeit habe, nach Australien zurückzukehren und an dem Ort zu spielen, an dem ich den größten Erfolg meiner Karriere bei einem Grand Slam hatte, würde ich gerne zurückkommen", so der Weltranglistenerste.

Er wisse allerdings nicht, "ob mein Visum wieder in Kraft gesetzt wird oder ob ich nach Australien zurückkehren darf".

Sportlich läuft es wieder exzellent für Djokovic. In den ersten drei Runden bei den French Open feierte der 35-Jährige drei Dreisatzsiege - und peilt damit ebenfalls seinen 21. Sieg bei einem Major-Wettbewerb an.

Djokovic über Becker: "Es ist einfach traurig"

