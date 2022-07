Der Kroate wünscht sich ein Umdenken von US-Präsident Joe Biden. "Vielleicht ändert Biden ja seine Meinung", so der 50-Jährige. "Es passieren viele verrückte Dinge in der Welt. Jeden Tag ändert sich etwas, jeden Tag passiert etwas Neues."

Djokovic hatte nach seinem Sieg bei den All England Championships in Wimbledon noch einmal betont, sich nicht gegen das Virus impfen lassen zu wollen.

"Ich bin nicht geimpft und habe nicht vor, mich impfen zu lassen", sagte der 35-Jährige.

Djokovic droht bei einer Nicht-Teilnahme in Flushing Meadows und den anderen US-Turnieren der Absturz in der Weltrangliste. Nachdem der 21-malige Grand-Slam-Sieger bereits bei den Australian Open in Melbourne nicht starten durfte und es für seinen Wimbledon-Sieg keine Punkte gab, könnte er aus den Top 10 fallen.

