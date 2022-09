Zwei Stunden und 17 Minuten benötigte Rafael Nadal, um seine Aufgabe gegen Richard Gasquet zu lösen.

Im Unterschied zum Zweitrundenmatch gegen Fabio Fognini, als der Superstar einen kapitalen Fehlstart hinlegte und 2:6, 2:4 zurücklag, kam er gegen den Franzosen perfekt in die Partie.

Nadal dominierte von Beginn an und holte zwölf der ersten 13 Spiele.

Erst im dritten Satz gelang es Gasquet, dem 36-Jährigen Paroli zu bieten - für den Satzgewinn reichte es aber nicht.

Nadal nun gegen Tiafoe

Nadal peilt seinen 23. Grand-Slam-Titel insgesamt und seinen fünften Titel in New York an.

Zuletzt hatte er in Wimbledon seine Hoffnungen vor dem Halbfinale aufgeben müssen. Nadal trat aufgrund einer Bauchmuskelverletzung nicht mehr gegen Nick Kyrgios an.

Nun trifft er auf den US-Amerikaner Frances Tiafoe, der sich mit 7:6 (9:7), 6:4, 6:4 gegen den Argentinier Diego Schwartzman behauptete.

