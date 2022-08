Die 40-Jährige Serena Williams bestreitet mit den US Open in New York (29. August bis 11. September) das wohl letzte Turnier ihrer langen Karriere. In der Zeitschrift Vogue hatte sie zuletzt das Ende ihrer Laufbahn angekündigt.

Im Einzel trifft die 23-malige Grand-Slam-Siegerin zum Auftakt in der Night Session auf Danka Kovinic aus Montenegro.

Die Williams-Schwestern gewannen gemeinsam 14 Grand-Slam-Turniere im Doppel, zuletzt in Wimbledon 2016.

Dazu sicherten sie sich drei Goldmedaillen bei Olympischen Spielen (Sydney, Peking und London).

(SID)

