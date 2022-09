Tennis

Smarter mit Harter: Djokovic, Nadal und Federer - Imposante Final-Bilanz der Big Three bei Grand Slams

Novak Djokovic, Rafael Nadal und Roger Federer dominierten seit 2005 die Endspiele der Grand-Slam-Turniere. In diesem Jahr wird jedoch keiner der Big Three im Finale der US Open dabei sein. Mario Harter erklärt in "Smarter mit Harter", wie besonders diese Tatsache in der großen Ära der drei Superstars ist.

