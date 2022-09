Tennis

US Open 2022: Barbara Schett blickt skeptisch auf die Erfolgsaussichten des deutschen Tennis

Eurosport-Expertin Barbara Schett blickt mit gemischten gefühlen auf die Zukunft des deutschen Tennissports in der Weltklasse. Es sehe nicht so rosig aus, so die Österreicherin. Allerdings sei man in der jüngeren Vergangenheit in Deutschland auch verwöhnt gewesen. Es gebe ein paar Talente, die durchaus den Durchbruch schaffen könnten.

00:00:53, vor 31 Minuten