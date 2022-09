Tennis

US Open 2022: Carlos Alcaraz gewinnt die US Open 2022 - der Matchball im Finale gegen Casper Ruud

Carlos Alcaraz heißt der Sieger der US Open 2022! Der 19-Jährige bezwingt im Finale von New York den Norweger Casper Ruud in vier Sätzen und vergießt danach Freudentränen auf dem Platz. Nach dem verwandelten Matchball nach 3:20 Stunden Spielzeit kann der Spanier sein Glück über seinen ersten Grand-Slam-Titel kaum fassen. Er ist damit der jüngste Weltranglistenerste seit Bestehen des Rankings 1973.

00:02:16, vor 32 Minuten