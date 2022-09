Tennis

US Open 2022: Carlos Alcaraz macht den Fisch am Netz nach doppeltem Netzkantentreffer

Casper Ruud und Carlos Alcaraz stehen sich im Finale der US Open zum Shootout am Netz gegenüber. Zweimal ist die Netzkante im Spiel, am Ende macht Ruud den Punkt.

00:00:45, vor 7 Minuten