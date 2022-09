Tennis

US Open 2022: Carlos Alcaraz versinkt im Jubel-Knäuel seiner Familie, Trainer und Freunde - große Emotionen in der Box!

Carlos Alcaraz krönt sich zum Sieger der US Open 2022! Sein erster Weg nach dem Matchball führt den 19 Jahre alten Spanier natürlich in seine Box, wo er unter anderem seinem Trainer Juan Carlos Ferrero um den Hals fällt und dann in einem Jubel-Knäuel versinkt. Alcaraz übernimmt mit seinem ersten Grand-Slam-Titel auch erstmals die Spitze der Weltrangliste - als jüngster Spieler jemals.

00:02:31, vor 21 Minuten