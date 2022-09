Tennis

US Open 2022: Clever statt Bretter servieren - Niemeier erklärt Erfolgsformel gegen Putintseva

Nach ihrem Erfolg gegen Yulia Putintseva in der zweiten Runde der US Open 2022 in New York stellt sich Jule Niemeier den Fragen am Eurosport-Mikrofon. Der Wind und das Verhalten der Gegnerin hätten das Match schwierig gemacht. Allerdings hat sie sich eine Taktik zurechtgelegt, die zum Erfolg führte.

00:05:49, vor 14 Minuten