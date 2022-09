Tennis

US Open 2022 | Exklusiv - Christopher Kas staunt über Jule Niemeier: "Das überrascht mich selbst"

Jule Niemeier steht als letzte deutsche Spielerin bei den US Open in der 3. Runde. Ein Erfolg, den nicht einmal Coach Christopher Kas erwartet hat, wie er im Exklusiv-Interview mit Eurosport-Reporter Markus Paszehr einräumt. "Das überrascht mich selbst", so der ehemalige Profi.

