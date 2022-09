Tennis

US Open 2022 - Iga Swiatek irritiert Ons Jabeur im Finale kurz am Netz: "Dass sie das machen darf!?"

Iga Swiatek irritiert Ons Jabeur im Finale der US Open 2022 mit ausladenden Handbewegungen am Netz - eine Aktion, die zuvor schon für Kritik sorgte. Bei Eurosport wundert sich auch Barbara Rittner am Mikrofon, dass das erlaubt ist.

00:00:37, vor einer Stunde