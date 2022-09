Tennis

US Open 2022: Matteo Berrettini beschwert sich nach Matchball gegen Andy Murray über Zuschauer

Matteo Berrettini schlägt Andy Murray in der 3. Runde der US Open in vier Sätzen. Nach dem Matchball geht er zu Schiedsrichter Gregory Allensworth (USA) und beschwert sich über die Zuschauerströme im Arthur Ashe Stadium während des Spiels. Der Italiener argumentiert, dass es immer viel zu lange dauere, bis die Zuschauer ihren Platz fänden - ein altbekanntes Problem. Das sei "ein Witz", sagt er.

00:01:04, vor 2 Stunden