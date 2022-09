Tennis

US Open 2022: Matteo Berrettini von Sonne überrascht - Andy Murray breakt

Mittags scheint die Sonne bei den US Open 2022 fies ins Arthur Ashe Stadium. Matteo Berrettini hat im Match gegen Andy Murray so seine Schwierigkeiten. So gelingt dem Schotten nach einer unglücklichen Szene des Italieners sein erstes Break.

00:01:57, vor einer Stunde