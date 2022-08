Tennis

US Open: Andrea Petković spielt ihren letzten Punkt bei den US Open - herzliche Umarmung mit Belinda Bencic

Andrea Petković verliert bei den US Open in der 1. Runde gegen Belinda Bencic nach großem Kampf. Nach dem Matchball fallen sich beide am Netz in die Arme - es folgen emotionale Szenen. Petković hat ihr Karriere-Ende für nach dem Grand-Slam-Turnier in New York angekündigt.

00:05:03, vor 44 Minuten