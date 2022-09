Tennis

US Open: Barbora Krejciková / Katerina Siniaková - Caty McNally / Taylor Townsend | Highlights - Finale Damen-Doppel

Barbora Krejciková / Katerina Siniaková (CZE/3) schlagen Caty McNally / Taylor Townsend (USA) im Doppel-Finale der US Open 2022 in New York 3:6, 7:5, 6:1. Die Tschechinnen hatten 2022 bereits die Australian Open und Wimbledon gewonnen. Bei den French Open waren sie nicht angetreten. Die Match-Highlights im Video.

00:03:13, vor 39 Minuten