Tennis

US Open, Iga Swiatek vs Ons Jabeur: Die besten Ballwechsel des Damen-Finals in New York 2022

Die besten Ballwechsel des Damen-Finals bei den US Open 2022: Iga Swiatek und Ons Jabeur zeigen hier ihre ganze Klasse im Endspiel um den Titel in New York. Besonders die Duelle am netz zwischen der Siegerin aus Polen und ihrer tunesischen Gegnerin begeisterten die Fans.

00:02:18, vor einer Stunde