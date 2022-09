Tennis

US Open - Ruud exklusiv nach Einzug ins Finale von New York: "Fühlt sich etwas surreal an"

Casper Ruud steht nach dem Viersatz-Erfolg im Halbfinale der US Open gegen Karen Khachanov bereits zum zweiten Mal im Jahr 2022 in einem Grand-Slam-Finale. "Das fühlt sich etwas surreal an", sagt der Norweger, der die Nummer eins der Welt werden kann, im exklusiven Eurosport-Interview mit Mats Wilander.

