US Open: Sieg nach 1:6, 2:6 - da brechen alle Dämme bei Pedro Cachín

Pedro Cachín liegt gegen Brandon Holt in der 2. Runde der US Open schon 1:6, 2:6 in Rückstand und gewinnt dennoch in fünf Sätzen. Nach dem Matchball im Tiebreak brechen bei ihm alle Dämme und er weint auf dem Platz los.

00:03:39, vor einer Stunde