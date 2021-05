In der Woche vor dem Start der French Open (30. Mai bis 13. Juni live bei Eurosport) beginnt die UTS-Serie am 24. und 25. Mai in der Mouratoglou Academy.

Das Line-Up des Turniers führt Daniil "The Chessmaster" Medvedev an. Neben der Nummer zwei der Welt sind auch Top10-Spieler Diego "El Peque" Schwartzman sowie der charismatische Italiener Fabio "Fogna" Fognini in Südfrankreich am Start.

Der UTS ergänzt das bestehende, umfangreiche Tennis-Angebot bei Eurosport, das in Deutschland neben den Grand-Slam-Turnieren in Melbourne, Paris und New York auch ausgewählte Turniere der ATP- und WTA-Tour umfasst.

"Eurosport hat maßgeblich zum Erfolg der ersten Saison des Ultimate Tennis Showdowns, die Millionen von Fans auf der ganzen Welt gesehen haben, beigetragen. Für uns war es eine logische Entscheidung, bei der Übertragung der zweiten Saison wieder mit Eurosport, Europas führendem Sportsender, zusammenzuarbeiten", erklärte Initiator Patrick Mouratoglou.

Heißere Matches durch Regeländerungen

Das einzigartige Event wird erneut neue Regeln einführen - darunter verkürzte Matches, die in Vierteln gespielt werden und bei denen auch ein Sudden Death möglich ist. Zudem wird es während des Matches Interviews mit den Spielern geben, Coaching erlaubt sein und der Verhaltenskodex gelockert werden.

Traumstop mit perfektem Abschluss: Brown glänzt bei UTS

Eurosport überträgt den Ultimate Tennis Showdown aus der Mouratoglou Academy am Montag, den 24. Mai von 19:15 bis 22:15 Uhr und am Dienstag, den 25. Mai von 15:00 bis 18:00 Uhr live bei Eurosport 1 und bei Eurosport mit Joyn.

Auch die Qualifikation für die French Open ist ab Montag, den 24. Mai, live zu sehen: Eurosport 2 überträgt täglich ab 10:30 Uhr aus Roland-Garros.

