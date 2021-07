Los gehen die Partien ab 14:30 Uhr auf dem Centre Court. Da der Platz über ein Dach verfügt, ist ein pünktlicher Start an der Church Road sicher.

Drei der vier Halbfinalistinnen standen schon einmal in einem Grand-Slam-Finale. Lediglich Aryna Sabalenka ist das bisher in ihrer Karriere noch nicht gelungen.

Die Siegerinnen stehen sich am Samstag im Finale gegenüber. Dann wird die Nachfolgerin von Simona Halep gesucht.

Die Partien am Donnerstag in der Übersicht:

Centre Court ab 14:30 Uhr

Ashleigh Barty (AUS/1) - Angelique Kerber (GER/25)

Beide wissen schon, wie es ist, ein Grand Slam zu gewinnen. Kerber gelang das dreimal in ihrer Karriere, darunter 2018 an der Church Road. Barty war 2019 bei den French Open erfolgreich. In Wimbledon ist die Australierin dieses Jahr zum ersten Mal über das Achtelfinale hinausgekommen. Kerber würde mit einem Sieg in die Top 20 der Welt zurückkehren. Barty bleibt Nummer eins.

Karolina Pliskova (CZE/8) - Aryna Sabalenka (BLR/2)

Sabalenka ist mit dem Einzug ins Halbfinale in der neuen Weltrangliste mindestens unter den Top drei. Zieht sie ins Endspiel ein, wäre sie sogar die neue Nummer zwei der Welt. Pliskova ist mindestens Achte. Im Falle eines Turniersiegs wäre sogar ein Sprung bis auf Rang vier drin. Die Tschechin hat mit ihrem Einzug in die Vorschlussrunde beim aktuellen Turnier nun bei jedem Major mindestens eine Teilnahme am Halbfinale zubuche stehen.

