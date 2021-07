Die Entscheidung in Wimbledon rückt näher. Heute ermitteln die Damen ihre Finalistinnen.

Zunächst will Angelique Kerber zum dritten Mal ins Endspiel an der Church Road einziehen. Mit der Weltranglistenersten Ashleigh Barty aus Australien hat sie aber eine schwierige Gegnerin.

Anschließend wird die zweite Finalteilnehmerin gesucht. Die an Nummer zwei gesetzte Aryna Sabalenka aus Belarus trifft im zweiten Semifinale auf die ehemalige Nummer eins der Welt Karolina Pliskova.

Hier könnt Ihr im Liveticker die beiden Damen-Halbfinals bei den All England Championships am Donnerstag mitverfolgen.

Wimbledon live im Ticker - Die Spiele des Tages:

ab 14:30 Uhr: A. Barty (AUS/1) - A. Kerber (GER/25)

INFO - HERZLICH WILLKOMMEN

Sebastian Würz begrüßt Euch recht herzlich zum neunten Wettkampftag bei den All England Championships in Wimbledon. Hier gibt es das Geschehen in London ab 14:15 Uhr im Liveticker.

