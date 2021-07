Novak Djokovic gegen Matteo Berrettini: Wer krönt sich zur neuen Siegerin bei den All England Championships in Wimbledon?

Djokovic würde mit einem Sieg seinen 20. Grad-Slam-Titel holen und zu den Rekordhaltern Roger Federer und Rafael Nadal aufschließen. Der Serbe hätte zudem nach seinen Erfolgen in Melbourne und Paris weiterhin die Chance auf den "Golden Slam".

Wimbledon Überraschung in Wimbledon: Deutsche Juniorin kämpft sich ins Finale VOR 14 STUNDEN

Für Berrettini ist es das erste Grand-Slam-Finale. Ein Sieg wäre für ihn der größte Erfolg seiner bisherigen Karriere.

Hier könnt Ihr das Endspiel im Liveticker mitverfolgen.

ab 15:00 Uhr: N. Djokovic (SRB/1) - Matteo Berrettini (ITA/7)

INFO - HERZLICH WILLKOMMEN

Peer Kuni begrüßt Euch recht herzlich zum 13. und finalen Wettkampftag bei den All England Championships in Wimbledon. Im Finale der Herren trifft der Weltranglistenerste Novak Djokovic auf Matteo Berrettini. Hier gibt es das Geschehen in London ab 15:00 Uhr im Liveticker.

