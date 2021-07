Matteo Berrettini, der die Chance hatte, als erster Italiener ins Wimbledon-Finale einzuziehen, und Hubert Hurkacz starteten jeweils mit einem ganz souveränen Aufschlagspiel in die Partie.

In seinem zweiten Aufschlagspiel hatte Hurkacz dann jedoch drei Breakbälle gegen sich, die er jedoch alle abwehren konnte. Davon einen spektakulär mit zwei Smashbällen in einem Ballwechsel. Insgesamt fünf Punkte in Folge bescherten ihm schließlich doch noch das 2:1.

Der Pole blieb auch im Halbfinale seinem offensiven Spiel am Netz treu und zog damit auch die Fans auf dem Centre Court auf seine Seite.

Nachdem Berrettini seine ersten beiden Aufschlagspiele zu null durchgezogen hatte, bekam nun auch Hurkacz seine erste Breakchance. Diesen konnte Berrettini mit einem guten ersten Aufschlag parieren.

Berrettini schnappt sich nach 35 Minuten den ersten Satz

Ein überragender Passierschlag bescherte Berrettini das 15:0 bei Aufschlag Hurkacz. Es war der Auftakt zum ersten Break dieser Partie.

Seinen eigenen Service brachte der Römer anschließend souverän durch – 5:3.

Hurkacz servierte gegen den Satzverlust und Berrettini erspielte sich seinen ersten Satzball, welcher durch einen Rahmentreffer des Polen entschieden wurde. Die Filzkugel flog hinter die Grundlinie und Berrettini ging nach 35 Minuten mit 1:0-Sätzen in Führung.

Hurkacz verliert zehn Spiele in Folge

Zu Beginn verfestigten sich die Probleme beim Polen. Ohne eigenen Punkt verlor er sein erstes Aufschlagspiel. Berrettini servierte dagegen souverän durch und stellte auf 3:0.

Berrettini spielte in dieser Phase sehr konstant und brachte jeden Ball zurück. Dies frustrierte Hurkacz zunehmend, was wiederum zu Fehlern führte. Der Pole fand schlicht kein Mittel den Rhythmus seines Gegners zu brechen.

Dies sollte sich bis zum Ende des zweiten Satzes auch nicht mehr ändern. Mit dem dritten Break im zweiten Durchgang holte sich Berrettini mit 6:0 die 2:0-Satzführung. Es war das zehnte Spiel in Folge, dass der Italiener für sich entschied.

Hurkacz kommt im dritten Durchgang zurück

Im dritten Durchgang fand Hurkacz wieder besser in sein Spiel, auch sein Serve-and-Volley-Spiel kam wieder zum Tragen. So gelang es ihm Berrettinis Dominanz zu brechen.

Sein drittes Aufschlagspiel gewann er zu null. Beim Service des Italieners hatte er jedoch weiterhin kaum eine Chance. Allein in den ersten drei Aufschlagspielen punktete Berrettini sechsmal per Ass.

Bei 4:5 servierte Hurkacz gegen das Halbfinal-Aus. Mit einem ganz starken Passierball erspielte sich Berrettini das 40:40. Einen Matchball bekam er jedoch nicht. Mit einem gutem Volley am Netz schaffte er das 5:5.

Hurkacz nahm Berrettini im Tiebreak direkt den ersten Aufschlag ab. Mit diesem Mini-Break drehte sich plötzlich das Momentum. Der Pole zog auf 4:0 davon.

Bei 1:5 fing Berrettini nun an zu gestikulieren, eine Wende gelang aber nicht mehr. Hurkacz entschied mit 7:3 den Tiebreak für sich und erzwang Satz Nummer vier.

Berrettini schlägt insgesamt 22 Asse

Dieser verlief jedoch aus Sicht des Federer-Bezwingers direkt in die falsche Richtung. Berrettini holte sich ein frühes Break, welches er bei eigenem Service bestätigte.

Mit einem Ass vollendete Hurkacz ein perfektes Aufschlagspiel und verkürzte wieder auf 1:2. Es gelang ihm im weiteren Verlauf jedoch nicht, das frühe Break wieder zu egalisieren. Was auch daran lag, dass Berrettini weiter sehr souverän servierte und erst gar keine Breakmöglichkeit zuließ.

Mit den Assen Nummer 20 und 21 stellte Berrettini auf 5:3. So musste Hurkacz wie schon im Durchgang zuvor gegen den Matchverlust servieren. In einem ausgeglichenen Aufschlagspiel behielt der 24-Jährige die Nerven und nutzte den ersten Spielball zum 4:5.

Mit dem 22. Ass holte sich Berrettini die Matchbälle zwei und drei. Nach 2:36 Stunden war der historische Coup perfekt: Ein Vorhand-Fehler von Hurkacz beendete die Partie und Berrettini zog als erster Italiener ins Finale beim Rasen-Klassikers ein.

Im Endspiel am Sonntag bekommt es der Weltranglistenneunte entweder mit Novak Djokovic oder Denis Shapovalov zu tun. Der Serbe und der Kanadier treffen am frühen Abend ebenfalls auf dem Centre Court im zweiten Halbfinale aufeinander ( Djokovic - Shapovalov hier im Liveticker auf Eurosport.de ).

