Zudem bedankte er sich bei seinen Dauerrivalen Federer und Nadal, die ihn über die Jahre zu Höchstleistungen angespornt hätten. Der 34-Jährige erwartet auch in der Zukunft noch große Duelle mit den beiden.

"Der Titel bedeutet, dass keiner von uns dreien aufhören wird. Ich muss auch einen großen Tribut an Roger und Rafa zeugen, sie sind Tennis-Legenden. Ich muss auch ihnen danken, weil sie mich zu dem Spieler gemacht haben, der ich bin", so die Nummer eins der Welt.

"Am Anfang meiner Karriere habe ich so häufig gegen sie verloren. Doch dann habe ich es geschafft immer besser zu werden und meine Karriere ist noch lange nicht zu Ende", fügte Djokovic an. Mit Blick auf einen möglichen Golden-Slam meinte er: "Ich werde es versuchen. Ich bin in großartiger Form."

Auch der unterlegene Berrettini beglückwünschte Djokovic noch bei der Siegerehrung zu dessen Erfolg. "Es ist ein unglaubliches Gefühl hier das Finale spielen zu dürfen. Aber Novak war der bessere Spieler und hat verdient gewonnen. Deshalb hat er nun auch Tennis-Geschichte geschrieben und ist einer der größten Spieler der Tennis-Geschichte", so der Italiener.

