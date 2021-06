Tennis

Roger Federer erklärt: So ergeht es den Spielern in der Wimbledon-Bubble

Roger Federer ist in London angekommen und bereit sich auf Wimbledon vor. Der Schweizer gewann bereits achtmal in Wimbledon und befindet sich nun in der Spieler-Bubble. Dort erklärt der 39-Jährige, wie es den Spielern ergeht. Zudem freut sich Federer riesig auf sein Lieblingsturnier auf Rasen.

00:02:25, vor einer Stunde