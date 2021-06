Tennis

Wimbledon: Carla Suárez Navarro bricht auf Pressekonferenz in Tränen aus

Carla Suárez Navarro ist nach ihrer Erstrundenniederlage in Wimbledon auf der Pressekonferenz in Tränen ausgebrochen. Die Spanierin hatte Ende 2020 eine Krebsdiagnose bekommen und anschließend um ihr Leben gekämpft. Nach erfolgreicher Therapie kehrte sie Ende April auf den Tennisplatz zurück und forderte in Wimbledon zum Auftakt die Weltranglistenerste Ashleigh Barty (Australien) über drei Sätze.

00:01:26, vor einer Stunde